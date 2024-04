(Di domenica 7 aprile 2024) Empoli, 7 aprile 2024 –fine tra i pazienti danneggiati e l’azienda sanitaria è stata trovata una soluzione conciliativa che farà sborsare a quest’ultima una cifra complessiva di 235mila euro comeper due casi di trattamenti sanitari non andati a buon fine verificatisi nell’ambito territoriale empolese. La prima vicenda è quella di un uomo sulla cinquantina che si è trovato a fare i conti con una serie di complicazioni insorte nel trattamento di unadel piattole, condelsciatico popliteo esterno. Il, sottoposto aper ladell’arto inferiore con l’aggiunta di un’ulterioreal, non solo non ha risolto la sua problematica, ...

L'attaccante k.o. ieri nella sfida contro la Juventus nessuna frattura per Mattia Zaccagni . L'attaccante della Lazio si è infortunato ieri nel match di Coppa Italia perso 2-0 contro la Juventus. Lo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – nessuna frattura per Mattia Zaccagni . L'attaccante della Lazio si è infortunato ieri nel match di Coppa Italia perso 2-0 contro la Juventus. Lo staff medico della S.S. Lazio ha ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – nessuna frattura per Mattia Zaccagni . L’attaccante della Lazio si è infortunato ieri nel match di Coppa Italia perso 2-0 contro la Juventus. Lo staff medico della S.S. Lazio ha ... (seriea24)

Frattura alla tibia e lesione al nervo, ma le cure aggravano la situazione: maxi risarcimento per il paziente - Un 80enne ha invece peggiorato le sue condizioni dopo un intervento oculistico: ha ricevuto 79mila euro Empoli, 7 aprile 2024 – alla fine tra i pazienti danneggiati ... insorte nel trattamento di una ...lanazione

Conte: “Io con Schlein se libererà il partito dai cacicchi come aveva promesso. Ma il M5s è coerente, a Bari sosteniamo Laforgia” - Dietro la Frattura la sfida. All’indomani della rottura consumata a Bari sulla scia dell’inchiesta per voto di scambio che ha coinvolto l’ormai ex assessora Maurodinoia, Giuseppe Conte torna a parlare ...ilfattoquotidiano

Rimini, sequestra in casa 60enne per 10 ore si fa consegnare 600 euro: arrestata 24enne - La giovane si è introdotta con una scusa nell'abitazione dell'uomo e con una testata gli ha Fratturato il setto nasale. Poi pugni, calci e richieste di soldi ...corrieredibologna.corriere