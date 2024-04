Francesco Ferraro e Francesco Pastore | chi erano i carabinieri morti nell' incidente in servizio | «Amici con una passione in comune»

(Di domenica 7 aprile 2024) Commozione, incredulità, immane tristezza. È ciò che si respira a Campagna ea compagnia di Eboli guidata dal capitano Greta Gentili, per la tragedia che si è...

Due carabinieri sono morti in un Incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di ... (gazzettadelsud)

Commozione, incredulità, immane tristezza. È ciò che si respira a Campagna e nella compagnia di Eboli guidata dal capitano Greta Gentili, per la tragedia che si è... (leggo)

La Puglia in lutto per i due carabinieri morti a Salerno: Francesco Pastore era di Manfredonia e Francesco Ferraro di Montesano Salentino - Il maresciallo Pastore era il vicecomandante della stazione di Laviano, l’appuntato scelto Ferraro e il collega in servizio alla stazione di Campagna. “Francesco, ragazzo generosissimo, resterà sempre ...bari.repubblica

Cordoglio nazionale per la scomparsa di due carabinieri nel Salernitano - La tragica scomparsa dei carabinieri pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro, avvenuta a seguito di un incidente stradale a Campagna (SA), ha suscitato una profonda commozione a livello ...trmtv

Articoli con argomento: ‘Francesco Ferraro’ - La tragica scomparsa dei carabinieri pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro, avvenuta a seguito di un incidente stradale a Campagna (SA), ha suscitato una profonda commozione a livello naziona ...trmtv