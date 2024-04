Francesca Piccinini | la denuncia choc | Molestie | ho avuto un problema importante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), ex campionessa del volley, una che ha fatto la storia del volley, si è raccontata in una lunga intervista a Il Messaggero. Lasciata l'attività agonistica nel 2021, è stata vicepresidente della squadra Uyba di Busto Arsizio, consulente per il settore giovanile della Chorus Volley Bergamo Academy, e commentatrice tecnica per Sky Sport. Ora, a 45 anni, vive a Milano con il fidanzato, l'ex calciatore Kristian Ghedina. E sta vivendo la seconda parte della sua vita, che è, dice, "molto diversa da prima. Per anni sono stata in una bolla, dove amavo quello che facevo. Oggi con molta più esperienza cerco di godermi la vita: viaggiare, stare con la famiglia e gli amici, fare ciò che gli impegni sportivi per anni mi hanno impedito di fare". Oggi laè una donna "solare, positiva e forte. Ho imparato tanto ...