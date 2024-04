Frana sui binari | ultimo giorno di limitazioni Ci saranno da domani per lavori sulla linea Pescara-Foggia Nel tratto fra San Vito Lanciano e San Severo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 7 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici. Da giovedì 4 aprile i passeggeri possono acquistare i biglietti per il collegamento diretto in treno, che sarà ripristinato a partire da lunedì 8 aprile, e che verrà effettuato senza dover percorrere alcuna tratta con bus. I passeggeri che hanno effettuato l’acquisto del biglietto fino a mercoledì 3 aprileinformati del cambiamento della modalità di viaggio, a partire da giovedì 4 aprile, attraverso i tradizionali canali di comunicazione alla clientela di Trenitalia. I treni Alta Velocità e Intercity subisconodi percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata. Il treno FA 8348 Bari Centrale ...