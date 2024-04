FOTO Schianto fatale sulla SS19 negli Alburni | morto centauro di 42 anni

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sangue sulle strade nel salernitano. Un altro incidente stradale si è verificato oggi. È Cristian De Vivo, 42, di Nocera Inferiore, la vittima dell’incidente avvenuto in località Pagliarone di Serre. L’uomo si trovava a bordo della sua motocicletta e stava transitando lungo la strada statale 19 quando, a ridosso di una curva, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Dopo l’urto contro il guardrail, la moto si è schiantata in un uliveto sottostante la strada dove è terminata la sua corsa. Inutili i soccorsi. Il 42enne èsul colpo. Sul posto i carabinieri della locale stazione di Serre agli ordini del maresciallo Francesco Candido che hanno effettuato i rilievi del caso e accertato la dinamica del sinistro. La salma è stata liberata e ...

