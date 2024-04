Formula 1 | Gp Giappone | Verstappen vince a Suzuka davanti a Perez Terzo Sainz

AGI - Nuova doppietta Red Bull al gran premio di Formula uno a Suzuka in Giappone. Max Verstappen consolida la leadership vincendo davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza e quarta le due ... (agi)

F1, Oscar Piastri: “Non avevamo il ritmo degli altri, dobbiamo capire perché” - Oscar Piastri ha ottenuto l'ottava posizione in occasione del GP del Giappone 2024, quarta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren ha raccolto un gap di +47.525 rispetto all'impr ...oasport

F1, Lewis Hamilton spiega il motivo per cui ha lasciato passare Russell a Suzuka - Lewis Hamilton non riesce ad uscire dal tunnel e archivia un'altra gara negativa, chiudendo in nona posizione il Gran Premio del Giappone 2024, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il s ...oasport

I due piloti di Milton Keynes soddisfatti della gara di Suzuka: "Molto più contenti della macchina in gara che nelle qualifiche" - I due piloti di Milton Keynes soddisfatti della gara di Suzuka: "Molto più contenti della macchina in gara che nelle qualifiche" ...gazzetta