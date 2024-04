Formula 1 | Gp Giappone 2024 | orario gara | dove vederla in tv e streaming Sky | Now | Tv8 – Griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Il ritorno di Max Verstappen, l’amarezza e i punti di domanda delle Ferrari. Il campione del mondo olandese ha conquistato la pole position del Gp del, quarto appuntamento del mondiale, chiudendo in 1’28?197. Al secondo posto, a completare una prima fila tutta Red Bull, il compagno di squadra Sergio Perez. A Suzuka, casa di Honda, Red Bull dimostra che il vantaggio aerodinamico della RB19 è ancora un fattore determinante. C’è amarezza, invece, in casa Ferrari. Carlos Sainz si è piazzato al quarto posto e ha fatto, ancora una volta, meglio del compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso solo ottavo. La sensazione è che la Rossa – dopo la doppietta in Australia – non possa coltivare sogni di gloria, nonostante il buon passo. “E’ difficile avere un quadro chiaro sulla, siamo molto vicini. Il gruppo è molto ...