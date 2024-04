Formula 1 | gara GP Giappone oggi in tv | orari | programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) La1 è pronta a disputare il Gran Premio del. Nella terra del sol levante va in scena il quarto appuntamento della stagione 2024, che per ora ha visto coronati due vincitori: Max Verstappen, che ha conquistato le prime due gare, e Carlos Sainz, che ha siglato il successo in Australia. Questo fine settimana si insegue la gloria sull’asfalto di Suzuka, palcoscenico storico per la1: qui il Gran Premio viene disputato dal 1987. Partirà dalla pole position Max Verstappen, che proprio a Suzuka era stato incoronato due volte campione del mondo al termine delladel 2022. La seconda casella è stata conquistata da Sergio Perez per una prima fila tutta Red Bull, con Lando Norris e Carlos Sainz a completare la seconda. La Rossa non ha dimostrato particolare brillantezza durante le qualifiche, con ...