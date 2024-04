Formazioni ufficiali Verona-Genoa | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentunesima giornata di. Un punto a testa per fare un piccolo passo in ottica salvezza? Possibile, ma entrambe le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti. Gli scaligeri partiranno leggermente favoriti, anche per le numerose assenze in casa(tra cui quella di Mateo Retegui), ma nel complesso si preannuncia una gara piuttosto equilibrata. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.