Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 aprile 2024), ledella sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte. Reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, ladi Max Allegri ospita ladi Vincenzo Italiano, uscita vincente dall’ultimo confronto contro l’Atalanta. Alle prese con una crisi di risultati per certi aspetti inquietante in campionato, Vlahovic e compagni non possono permettersi di fallire nell’impegno casalingo contro i Viola. Vlahovic, Chiesa (LaPresse) – IlVeggente.itAlmeno sulla carta, però, saranno i padroni di casa a tenere in mano il pallino del gioco, non snaturando quelle qualità che ne hanno caratterizzato la crescita. Dal canto loro, i ...