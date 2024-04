Formazioni ufficiali Cagliari Atalanta | ecco le scelte per il match

Fase di campionato nella quale, a parte Genoa e Salernitana, tutte le squadre sono in corsa per obiettivi concreti e tra Cagliari e Atalanta è una sfida che riguarda la salvezza per i padroni di ... (infobetting)

Cagliari-Atalanta, Formazioni ufficiali: Oristanio, Gaetano, Shomurodov in avanti - Seconda gara casalinga di fila per i rossoblù, che alle 18 ricevono alla Unipol Domus, i bergamaschi. Le scelte definitive di Ranieri e Gasperini ...calciocasteddu

Cagliari-Atalanta, le Formazioni ufficiali - Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Koopmeiners; Scamacca. Allenatore: Gianpiero Gasperini.gianlucadimarzio

Vernoa-Genoa, sfida al Bentegodi. Le Formazioni ufficiali | In campo alle 18 - Verona – Genoa in campo al Bentegodi, confermata la soluzione che prevede Ekuban dal primo minuto, in attacco con Gudmundsson. Per il resto sulle fasce Sabelli e in ritorno di Haps, in mezzo Frendrup, ...ilsecoloxix