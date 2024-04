Follia carcere | dopo il Parroco | aggressione al medico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad essere stato ferito da un detenuto, stavolta neldi Avellino è stato ildirigente sanitario che ha subito l’da parte di un detenuto nei locali dell’infermeria del penitenziario”. A darne notizia è Orlando Scocca, Coordinatore Regionale per la Campania Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Erano passate solo poche orel’al cappellano deldi Avellino e ieri pomeriggio, a rimetterci è stato il dirigente sanitario che è stato colpito da un calcio e ha subito varie minacce da parte di un detenuto ‘comune’. L’aggressore, oltretutto, che in passato aveva protestato per non essere stato visitato in ospedale come aveva richiesto,essersi reso responsabile di questo ennesimo ‘evento critico’ nel ...