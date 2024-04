Focus Ora gli sponsor tornano sulla maglia

(Di domenica 7 aprile 2024) Una stagione intera senza main. Gli amanti del calcio d’altri tempi avrebbero stimato la scelta/obbligo della Fermana per questa stagione. Da inizio campionato i gialloblù hanno giocato senza alcuna scritta sul fronte dellaregalando una vera e propria perla ai calciofili d’altri tempi. Si cambierà però nelle ultime quattro partite di questa stagione. A partire da quella di oggi contro la Torres, sul fronte delle magliette della Fermana torneranno gli. Non ce ne sarà uno principale, ancora nessun grande investimento, ma ce ne saranno tre stampati sul fronte dei kit e unomanica. Davanti ci saranno Isidori Ventilazione, Febo (entrambe aziende fermane doc e da sempre vicine all’ambiente gialloblù) e 2C Centro della Comunicazione, mentremanica il Gruppo Rastelli. Il ...

Manca circa un mese al giorno delle presentazioni delle liste in vista delle elezioni Europee e in Italia il quadro è tutto meno che chiaro. Gli unici, per ora, a dormire sonni tranquilli sono ... (ildifforme)

Maurizio Adamo Chiappa, dirigente scolastico dell'ITI Marconi di Dalmine (in provincia di Bergamo), interviene ai microfoni di Orizzonte Scuola a margine di Fiera Didacta Italia per parlare ... (orizzontescuola)

Maurizio Adamo Chiappa, dirigente scolastico dell'ITI Marconi di Dalmine (in provincia di Bergamo), interviene ai microfoni di Orizzonte Scuola a margine di Fiera Didacta Italia per parlare ... (orizzontescuola)

Djokovic a Montecarlo in crisi: «Sinner ora è il migliore» - Novak Djokovic si prepara sottotraccia al torneo di Montecarlo dopo la sconfitta a Indian Wells da Nardi e l’addio da coach Ivanisevic (c’è Zimonjic al suo posto): «Non mi aspetto niente da questo tor ...corriere

Focus EL: Milano ha la meglio su Bologna e rimane in corsa per i play-in - L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna 90-75 e tiene accesa la chance per un post last minute nei play-in di Eurolega ...pianetabasket

STEEL Focus – Ascometal e Acciaierie Venete, è solo un arrivederci - Tuttavia, da questa situazione potrebbe nascere una nuova opportunità per Acciaierie Venete di acquisire i tre siti produttivi. In questa puntata accendiamo il nostro Focus su questa operazione ora in ...siderweb