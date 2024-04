Firenze crocevia della storia Quei fascisti troppo violenti messi da parte dai gerarchi dopo il delitto Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Il libraio antiquario "Filippo Biblioteca" (paradossalmente si chiama proprio Biblioteca di cognome) ha trovato in una cassa di libri apnuti a una persona defunta alcuni fogli dattiloscritti, di cento anni fa, redatti dalla polizia politica e uno indirizzato al comando dei carabinieri, dove si spiegano le ragioni dell’indagine interna al Partito nazionale fascista a: "...Circa le prime espulsioni (dal Partito nazionale fascista, n.d.r)". "Gli estremisti ed iincorreggibili - si legge nel rapporto ora anche in mio possesso - dicono e fanno dire che espellendo dal fascio i più facinorosi non esiste più il fascismo in quanto la potenza di esso trova ragione solamente nel manganello. Teoria evidentemente che non tiene contro che fascismo e governo si devono integrare e che ogni azione di forza deve partire da ...