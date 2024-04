Fiorentina | Castrovilli | 'Sono stati due anni difficili ma sono torntato Quest'agonia è finita'

Lunedì scorso i 61 minuti in campo al Centro Vismara nella sfida valevole per il campionato Primavera tra Milan e la sua Fiorentina ,... (calciomercato)

Fiorentina - Castrovilli: "Ho avuto momenti difficili, non vedo l'ora di tornare a danzare" - Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: “Mi metto a disposizione di mister, società e squadra. Mi sento pronto, aspetto solo che il mister mi b ...napolimagazine

Castrovilli, Agonia finita, voglio tornare a danzare - Gaetano Castrovilli, prima di Juventus-Fiorentina, ha preso la parola in diretta su Dazn. Queste le parole del centrocampista viola: “Mi metto a disposizione di mister, società e ...firenzeviola

Castrovilli a Dazn: "L'agonia è finita, non vedo l'ora di tornare a danzare in campo" - Gaetano Castrovilli, fantasista della Fiorentina, così a Dazn nel pre-partita: "Come avete detto sono stati due anni molto difficili, se sono tornato e mi sento molto bene è ...tuttojuve