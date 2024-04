Festival working class | Letteratura operaia | i comizi d’amore per la classe lavoratrice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Il palco è sul lato lungo del cassone aperto di un camion, sedie e tendoni sull’asfalto proprio davanti ai cancelli, i gruppi elettrogeni nascosti poco lontano; i pasti arrivano dalle case del popolo, i gabinetti sono gli stessi usati nei cantieri di lavoro e ovviamente non ci sono sponsor né donatori danarosi alle spalle: non poteva esserci una situazione piùdi questo secondodelladi Campi Bisenzio, al presidio ex Gkn, un’assemblea permanente in corso ormai da mille giorni. Chi ha sabotato l’impianto elettrico dello stabilimento, nella notte di pasquetta, non ha quindi ottenuto uno dei suoi probabili obiettivi: impedire il(che è stato anche “spiato” con un drone da un’agenzia di investigazione, nella ...