(Di domenica 7 aprile 2024) A settant’anni dalla sua scomparsa,Alcide Designifica onorare l’uomo di Stato che è stato arrestato dai fascisti, ha battuto i comunisti, ha creato il rapporto speciale con gli Stati Uniti d’America, ha dato il primo e decisivo slancio al processo di integrazione europea, ha avviato – e in buona misura realizzato – la ricostruzione del nostro Paese. Ha ottenuto la riammissione dignitosa dell’Italia nel consesso delle nazioni dopo i disastri e le umiliazioni della guerra, ha saputo spiegare al re che doveva prontamente lasciare l’Italia dopo l’esito del referendum del 2 giugno del 1946, è riuscito a dire di no al Papa quando non ne ha condiviso l’indicazione politica, salvaguardando così la laicità dello Stato. Ha avuto la capacità di unire le grandi famiglie politiche del nostro Paese nella straordinaria stagione ricostruttiva del ...