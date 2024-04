Fantastic Four | Joseph Quinn si prepara a diventare Johnny Storm | “Saranno mesi di fuoco”

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel 2025, precisamente il 25 luglio, vedrà finalmente la luce, salvo imprevisti,, film MCU dedicato aii Quattro, la famiglia più famosa dei fumetti supereroistici; l’attesa monta e il cast, recentemente ufficializzato, siad iniziare le riprese. Un roster equamente diviso tra gioventù ed esperienza, con Pedro Pascal e Vanessa Kirby nei panni di Reed Richards e Sue, oltre a Ebon Moss – Bachrach nei panni di Ben Grimm – La Cosa ecome, meglio conosciuto come La Torcia Umana. E proprio il giovane talento, sbocciato in Stranger Things 4, ospite di un Comic Con in Belgio, ha scherzato coi fan riguardo alla suazione, davvero intensa, per il ruolo: “Sono ...

Il commento di Lakeith Stanfield alla scelta di Julia Garner per il ruolo di Silver Surfer in Fantastic Four ha alimentato le ipotesi dei fan della Marvel. Nella giornata di ieri è stato annunciato ... (movieplayer)

I Marvel Studios hanno condiviso un nuovo poster del film Fantastic Four dedicato al personaggio di Johnny Storm , ovvero la Torcia Umana . I Marvel Studios, per celebrare la data 4-4 ha condiviso un ... (movieplayer)

Fantastici Quattro: cosa ci anticipano i fumetti a cui il film sembra ispirarsi - I Marvel Studios hanno svelato tre fumetti che potrebbero essere fonte d'ispirazione per il film Fantastici Quattro.cinefilos

Fantastici 4, Marvel svela 5 fumetti da leggere per prepararsi al film - In un link derivato da un codice QR situato sul sito ufficiale Marvel Fantastic Four, infatti, la Marvel presenta ai fan cinque fumetti dei Fantastici 4 che hanno influenzato il film diretto da Matt ...cinema.everyeye

The Fantastic Four – La Marvel festeggia il 4 aprile con 5 fumetti gratuiti: cosa ci dicono sul film - Per festeggiare il 4 aprile (4-4 Day), la Marvel potrebbe aver dato alcuni indizi su The Fantastic Four, il nuovo film sui Fantastici Quattro ...badtaste