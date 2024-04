(Di domenica 7 aprile 2024)ledi, ilanche della premier Giorgia Meloni e Francesco Totti,sabato scorso da un'auto sulla via Litoranea mentre era in...

ancora in condizioni critiche Fabrizio Iacorossi , personal trainer dei vip investito sabato scorso da un'auto mentre era in bicicletta fra Ostia e Torvajanica.Continua a leggere (fanpage)

Investito in bici, migliorano le condizioni del personal trainer - - Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer anche della premier Giorgia Meloni, investito nei giorni scorsi da un’auto sulla via Litoranea mentre era in bici e ricoverato all ...gazzettadiparma

Fabrizio Iacorossi, come sta il personal trainer dei vip investito in bici a Ostia Migliorano le sue condizioni, il risveglio dal coma e il messaggio di De Rossi al derby - Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer anche della premier Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito sabato scorso ...msn

Fabrizio Iacorossi: in ripresa al San Camillo il personal trainer di Giorgia Meloni e Ilary Blasi - Uscito dal coma farmacologico, la prossima settimana verrà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale, per ridurre le fratture al volto riportate nel terribile impatto sulla Litoranea il ...roma.corriere