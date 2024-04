F1 | Sergio Perez | “Sono ripartito bene | ma Max non si passa…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Doppietta Red Bull nel Gran Premio del Giappone a Suzuka: Max Verstappen si impone davanti ae alle due Ferrari, che mostrano di avere più passo rispetto alla concorrenza e riescono ad arrivare a podio con Carlos Sainz e ai piedi del podio con Charles Leclerc. Continua nella sua stagione costante, positiva e priva di errori. Queste le sue impressioni alla fine della gara: “È stata una bella gara per il team. La ripartenza dopo la bandiera rossa è sempre un’incognita perché devi mantenere la concentrazione durante tutta la pausa ai box”. “La mia seconda partenza è stata migliore della prima, ma non è stata sufficiente per passare Max. Abbiamo un po’ perso il bilanciamento nel primo stint, poi con le hard mitrovato decisamente meglio rispetto alle medie. Siamo comunque in ...