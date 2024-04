F1 | Red Bull e Verstappen implacabili nel GP del Giappone La Ferrari ottiene il massimo possibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Maxcompleta l’opera e domina il Gran Premio del2024, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il ritiro di Melbourne per problemi di affidabilità, arriva dunque una reazione immediata da parte del fuoriclasse olandese della Red, che centra la terza vittoria dell’anno e la 57ma complessiva della carriera. Festa totale per il Drink Team, che archivia la terza doppietta della stagione grazie al solido secondo posto del messicano Sergio Perez con un buon margine sulla concorrenza in quel di Suzuka. Il podio del GP nipponico è stato completato dalladi Carlos Sainz, terzo al termine di una bella rimonta nell’ultimo stint davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco della Rossa, ieri deludente in qualifica, si è riscattato quest’oggi in gara con una ...