F1 | previsioni Suzuka | rischio pioggia durante il Gran Premio?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) La Formula 1 è pronta a disputare ildel Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024. Il Circus ha anticipato la gara da ottobre a marzo per evitare le pesanti piogge che spesso hanno colpito il circuitoil fine settimana di gara. Anche questo weekend le monoposto sono state bagnate da alcune gocce dile prove libere, ma il maltempo non ha disturbato le qualifiche. Per la giornata di domenica, lanon sembra essere un problema. La giornata, secondo quanto sostenuto dallemetereologiche, dovrebbe essere nuvolosa, con una temperatura media attorno ai venti gradi centigradi. Le probabilità di precipitazioni si aggirano tra il 2 e il 3%, aumentando a partire dalla 18:00, quando la gara però sarà già archiviata. ...