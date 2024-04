F1 | perché la strategia di Leclerc ha funzionato in Giappone | una sosta in meno e gestione del degrado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) SF-24 macchina da gara? Sicuramente sì. In Ferrari hanno lavorato alacremente per avere a propria disposizione una vettura in grado di gestire al meglio le gomme e avvicinarsi alla Red Bull. L’obiettivo, se si limita a questo, è stato centratola Rossa di questo campionato è una monoposto che consente ai piloti di attaccare la domenica e anche di avere la possibilità di tenere in vita a lungo le proprie mescole su una velocità più che buona. Il terzo e quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charlesva letto in questa chiave, considerando il decremento del distacco rispetto all’anno scorso dalle Red Bull a Suzuka (), che comunque oggi hanno fatto doppietta con l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez. La Ferrari è abbondantemente la seconda forza in pista e ha dato prova di grande ...