F1 | pagelle GP Giappone | Red Bull ancora vincente | sorprende Ferrari

(Di domenica 7 aprile 2024) Il Gran Premio delvede Max Verstappen trionfare davanti a Sergio Perez. E’ la terza doppietta su quattro gare per il team di Milton Keynes. Nel frattempo, conquista la sua terza apparizione sul podio anche Carlos Sainz, che trova il terzo gradino. Ottima prestazione anche di Charles Leclerc, partito ottavo e terminato quarto. La SF-24 si dimostra così una vettura da gara, dopo le difficoltà riscontrate nella sessione di qualifiche. Continuano le difficoltà in casa Mercedes, con George Russell settimo e Lewis Hamilton nono. VERSTAPPEN – 10 Max Verstappen firma il terzo successo su tre gare e ottiene la sua cinquantasettesima vittoria. L’olandese risponde al DNF arrivato in Australia per problemi tecnici, ottenendo pole position e prima posizione nel fine settimana. Il campione del mondo in carica lascia Suzuka soddisfatto. PEREZ – 9 Buona prestazione di ...