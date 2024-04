F1 oggi in tv | GP Giappone 2024 | orario gara | programma | streaming | differita TV8 in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Domani, domenica 7 aprile, andrà in scena il GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Suzuka si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 07.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLADI F1 DEL GP DELDALLE 7.00 Non semplice sarà sorpassare nei 53 giri previsti, di conseguenza già la prima tornata sarà da considerare. Da questo punto di vista, la Red Bull ha unvantaggio. L’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez occuperanno la prima fila, con Max in pole-position per la quarta volta consecutiva in quest’annata. Una grande dimostrazione di forza della scuderia di Milton ...