F1 | Max Verstappen | “Una bella vittoria dopo il ritiro in Australia Abbiamo fatto tutto bene”

(Di domenica 7 aprile 2024) La risposta che ci si attendeva. Maxha trionfato nel GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1.aver ottenuto la pole-position, il tre-volte campione del mondo e attuale leader del campionato ha dato conferma della sua velocità a Suzuka, dominando dal primo all’ultimo giro e venendo inquadrato dalle telecamere solo al via e quando ha tagliato il traguardo dell’ultimo giro. Per lui anche la tornata più veloce della corsa e la terza affermazione consecutiva sull’Ottovolante nipponico. Alle spalle disi sono classificati il messicano Sergio Perez, altro alfiere della scuderia di Milton Keynes, e lo spagnolo Carlos Sainz che,aver vinto in, ha espresso la propria competitività con la Ferrari. Grande rimonta per l’altra Rossa del monegasco ...