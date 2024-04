F1 GP Giappone | Wolff | “Imboccata la strada giusta | non vedo l’ora di gareggiare a Shanghai”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) La Mercedes ottiene un settimo e un nono posto al termina del Gran Premio del, quarta tappa del mondiale 2024 di Formula 1. Il team principal delle frecce d’argento Totocommenta la gara ai microfoni di F1TV: “Dobbiamo analizzare il motivo per cui nel primo stint siamo stati così in difficoltà perché nel secondo e nel terzo il nostro ritmo era ottimo. Questo è sicuramente l’aspetto positivo della gara ed è da qui che si deve ripartire pensando al prossimo appuntamento in Cina. Ci sono dati confortanti e significa che con la W15 abbiamo imboccato la. La velocità dimostrata non si riflette nel nostro risultato. Nondi. Dobbiamo solo iniziare meglio il week end e trarre giovamento da quanto è ...