F1 GP Giappone | risultati e ordine di arrivo | trionfo Red Bull | Sainz completa il podio

(Di domenica 7 aprile 2024) Max Verstappen vince il Gran Premio del, davanti a Sergio Perez e Carlos. La corsa si apre con una bandiera rossa, sventolata dopo poche curve. Daniel Ricciardo e Alex Albon sono protagonisti di una violenta collisione in Curva 3, con entrambi i piloti che escono dalle proprie vetture illesi. La gara rimane ferma per venti minuti, consentendo agli steward di riparare le barriere. Al secondo via, Verstappen scatta bene, portandosi dietro il compagno Perez. Il Gran Premio viene successivamente confuso dalle strategie: McLaren chiama i propri scudieri ai box molto presto, mentre Mercedes mette a punto undi scuderia che mette Russell davanti a Hamilton. Nel frattempo, Zhou Guanyu si ritira a causa di alcuni problemi tecnici. Nel valzer dei pit stop, stupisce Leclerc: il monegasco rimane fuori e continua a segnare ...