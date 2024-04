F1 | Gp Giappone Leclerc Contento dei passi avanti | non del 4° posto

(Di domenica 7 aprile 2024) "Il passo in gara c'è, vanno migliorate le qualifiche" SUZUKA () - "Ho trovato quello che mi aspettavo, ero molto. Da inizio anno in gara siamo sempre forti, e il feeling c'è sempre stato. Sonodeiin, se guardiamo l'insieme del weekend non posso essere content

GP Giappone, Sainz: “È stato davvero difficile in pista oggi per il degrado gomme” - Ancora un altro podio per Sainz al GP del Giappone. Ottima prestazione per la rossa che si conferma seconda forza del campionato ...f1world

Leclerc: "Se fossi contento di un 4° posto dovrei stare a casa" - Il monegasco si è detto soddisfatto per la sua gara, ammettendo che per una volta è la qualifica a dargli qualche preoccupazione in più; tuttavia la strategia è stata buona e così il risultato, non sc ...autosprint.corrieredellosport

F1, GP Giappone: vince Verstappen. Sainz terzo, davanti a Leclerc - Purtroppo la doppietta in tinte rosse non si è ripetuta: il GP del Giappone se lo aggiudica la Red Bull, con un Max Verstappen impendibile sin dai primi giri, seguito al secondo posto dal compagno di ...notizie