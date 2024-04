F1 Gp Giappone | la gara di oggi in diretta | Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/53 Per ora Verstappen non scappa, Perez resta a 8 decimi, dunque in zona DRS 5° giro/53 Sainz è molto vicino a Norris, solo 7 decimi tra i due. 4° ... (oasport)

Formula 1, gli orari delle repliche del GP Giappone a Suzuka - La Formula 1 in Giappone per la quarta gara della stagione 2024. Avete perso il GP oppure volete rivederlo in tv Nessun problema! Se non siete riusciti a seguire la diretta, la programmazione di Sky ...sport.sky

F1: seconda partenza regolare in Giappone, Verstappen in testa - La seconda partenza del Gp del Giappone è fissata per le 7.32 ora italiana, con un nuovo schieramento dei piloti in pista. Al semaforo verde, in prima fila ci saranno sempre le Red Bull di Max ...ansa

Gp Giappone: contatto Albon-Ricciardo, subito bandiera rossa - gara interrotta al primo giro nel Gp del Giappone di Formula 1, a Suzuka. Alex Albon con la Williams è uscito di pista dopo un contatto con Daniel Ricciardo (Racing Bulls). (ANSA) ...ansa