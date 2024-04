F1 Gp Giappone | la gara di oggi in diretta | Verstappen davanti a Perez e Leclerc Sainz quinto

(Di domenica 7 aprile 2024) A Suzuka la Red Bull vuole tornare a vincere, la Ferrari insegue con Carlos: l’obiettivo è il podio. Al via subito incidente fra Albon e Ricciardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31° giro/53 Leclerc chiede via radio quanti dei piloti davanti dovranno ancora fermarsi. Gli viene risposto: “Tutti“. 30° giro/53 Attenzione, perché Leclerc ... (oasport)

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Giappone 2024 , quarta tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato nel Sol ... (oasport)

F1 | Red Flag in GP Giappone - Cronaca in diretta la gara a Suzuka - LIVE - L'incidente è stato innescato da un allargamento a destra di Ricciardo, lì c'era però Albon e la collisione è stata inevitabile. Piloti ok ma procedura di partenza… Leggi ...informazione

Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2024: risultati e classifica gara - Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Giappone 2024, quarta tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato nel Sol Lev ...oasport

GP di Suzuka diretta: Verstappen in fuga, Perez torna secondo, Sainz sale terzo, Leclerc cambia gomme - 29° giro - Verstappen +10"3 Perez +15"6 Sainz +23"3 Alonso +27"0 Piastri +33"4 Leclerc +35"0 Norris +36"4 Russell +40"2 Hamilton poi Hulkenberg ...ilgazzettino