F1 | Frederic Vasseur | “Ferrari opposta rispetto all’anno scorso | ci manca la qualifica Una domanda per Horner…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Laarchivia il GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Suzuka, con un doppio piazzamento di spessore. Carlos Sainz è infatti riuscito a salire sul terzo gradino del podio dopo la vittoria ottenuta due settimane fa in Australia, mentre Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta piazza dopo una splendida rimonta dall’ottava posizione sulla griglia di partenza. Bilancio indubbiamente positivo, frutto di un buon passo gara grazie a cui si è messa una pezza sulle qualifiche non così esaltanti a causa di qualche difficoltà di troppo sul giro secco. Le monoposto della Scuderia di Maranello non hanno potuto nulla contro lo strapotere delle Red Bull, capaci di firmare la doppietta nel Sol Levante per merito di Max Verstappen (terza vittoria stagionale, pronto riscatto dopo il ritiro forzato a Melbourne) e di Sergio Perez ...