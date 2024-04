F1 | Fernando Alonso | “Weekend fantastico | abbiamo fatto più di quello che potevamo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)è giunto sesto nel Gran Premio del Giappone a Suzuka: lo spagnolo della Aston Martin ha raccolto il massimo da una vettura tutt’altro che eccelsa. Un buon piazzamento che conferma la bontà del passo gara. Queste le sue parole: “È stato un grandeper me, con la quinta posizione in qualifica e la sesta in gara. Credo che sia uno dei miei miglioridegli ultimi mesi. Credo chedecisamentedi più di quanto le performance ci permettessero, eseguendo bene le strategie e conquistando bei punti per il team. “oggi il piano è filato liscio e vorrei ringraziare la squadra per i pit-stop, erano incredibili, complimenti a loro. Dobbiamo analizzare ancora il nuovo pacchetto, riguarderemo tutti i dati nelprima di tornare in pista ...