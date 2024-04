F1 | Christian Horner | “Prestazione di squadra eccellente | Perez ha fatto un ottimo lavoro”

(Di domenica 7 aprile 2024) Grande soddisfazione per la Red Bull al termine del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La scuderia di Milton Keynes ha realizzato la terza doppietta in quattro gare, con l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergiodavanti a tutti. Era la risposta che il team anglo-austriaco voleva dare a Suzuka, dopo i problemi avuti in Australia. “Una grandedioggi“, ha dichiarato il Team Principal,, a Viaplay dopo la gara. “Il giro più veloce, la pole position, la doppietta, il pit-stop più veloce e la prima e la seconda posizione in entrambi i campionati. È stata unastraordinaria, soprattutto in Giappone, sede del nostro partner per i motori, ed è fantastico vedere entrambe le macchine a podio“, ha aggiunto ...

Dopo un avvio di stagione straordinario, con due pole position e due doppiette in altrettante tappe disputate, Red Bull incappa in un brutto passo falso nel Gran Premio d’Australia 2024, valevole ... (oasport)

Sabato trionfale a Suzuka per la Red Bull, che rialza la testa dopo il passo falso di Melbourne e torna ad occupare tutta la prima fila in griglia dopo 13 mesi (l’ultima volta fu in Bahrain nella ... (oasport)

Perez soddisfa le aspettative di Horner: "Ha fatto molto bene". - In Giappone, la Red Bull si è assicurata un piazzamento 1-2 per la terza volta in questa stagione. Il capo del team Red Bull Racing Christian Horner è molto soddisfatto di questo risultato e di quello ...msn

F1 | Perez: "Se vado forte a Suzuka, posso andare forte ovunque" - Il contratto in scadenza non sta mettendo pressione a Sergio Perez. Anzi, il fatto di doversi giocare il suo futuro in questo 2024 sembra essere diventato una motivazione in più per il pilota ...it.motorsport

F1, GP Giappone: Red Bull, la marcia mondiale riprende senza rivali - Dopo il passo falso registrato in quel di Melbourne, la Red Bull torna a Milton Keynes da Suzuka con un bottino pieno che sicuramente riporta il sorriso sulle labbra di Christian Horner e soci. Primo ...circusf1