F1 | chi ha ottenuto il punto di bonus nel GP del Giappone? Il tempo sul giro esatto

(Di domenica 7 aprile 2024) Pole position, vittoria in gara e anchepiù veloce. Conclude in questo modo Max Verstappen il suo Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Suzuka il portacolori del team Red Bull ha voluto ribadire a tutti che quando accaduto in Australia non è stata che una brutta parentesi e l’uomo da battere è, e rimane, lui. Il pilota olandese ha aperto la doppietta Red Bull (la terza in quattro appuntamenti) precedendo Sergio Perez per 12.5 secondi, mentre completa il podio Carlos Sainz a 20.8 con Charles Leclerc che chiude al quarto posto a 26.5. Quinta posizione per Lando Norris a 29.7, davanti a Fernando Alonso (+44.2) e George Russell (+48.9). Ottavo al traguardo Oscar Piastri a 47.5, nono un mesto Lewis Hamilton a 48.6, quindi è decimo Yuki Tsunoda. Come detto, quindi, il tre-volte campione del ...