F1 | Carlos Sainz | “Un grande risultato Non mi aspettavo di risalire così bene nel finale con le hard”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)sa di avere fatto il massimo concludendo in terza posizione il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di Suzuka il pilota spagnolo ha saputo portare sul podio la Ferrari dopo una gara solida nella quale la gestione degli pneumatici ha fatto la differenza. Nelle battute conclusive, infatti, le sue gommefresche hanno dato modo al nativo di Madrid di avere la meglio di Charles Leclerc nel confronto diretto in casa Maranello, con il monegasco che si è reso protagonista di una gara eccellente, chiudendola con un pit-stop in meno degli avversari. Davanti, nuovamente, le due Red Bull con Max Verstappen che è partito al comando e ha preceduto comodamente Sergio Perez. Al termine della gara del “Sol levante”, il pilota della scuderia di Maranello ha raccontato ...