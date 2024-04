Ex gieffina storica del Grande Fratello convolerà a nozze

(Di domenica 7 aprile 2024) Un’exè pronta a “dire sì”. L’annuncio dellaconcorrente delarriva sui social Sui social l’exha mostrato l’anello prezioso e poi ha annunciato le imminenticol suo fidanzato che le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei è Floriana Messina ed è stata concorrente nell’edizione 12 del. Dopo il reality l’ex35enne di Potenza è diventata un’influencer e vanta sul suo profilo social Instagram 700mila follower. In più occasioni è stata anche ospite a Pomeriggio 5 quando era condotto da Barbara d’Urso in veste di opinionista. Leggi anche–> Isola dei Famosi, cosa porteranno i naufraghi in Honduras? Svelato il kit Floriana da anni, con una pausa nel 2015, è legata ...

Grande Fratello, tensione nel post reality: una gieffina si è allontanata dal gruppo - Una concorrente si sarebbe allontanata dagli ex gieffini dopo il Grande Fratello: il retroscena di Deianira Marzano ...361magazine

Federico Massaro rivela che una ex gieffina non risponde ai suoi messaggi: “Non ci calcoliamo più di tanto…” - Federico Massaro è uno degli ex gieffini più attivi dopo la fine del reality e sui social ha scosso i fan rivelando la difficoltà con un ex amica della casa ...tuttosulgossip

Nuova frecciata di Anita Olivieri a Simona Tagli sui social. Ma l’ex gieffina commette una gaffe che non è di certo sfuggita! - Nuova frecciata di Anita Olivieri a Simona Tagli sui social. Ma l'ex gieffina commette una gaffe che non è di certo sfuggita!novella2000