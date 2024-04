Europee | il capitano Ultimo si candida con Cateno De Luca e dopo 31 anni mostra il volto

Esce dalla leggenda per entrare nel Parlamento di Strasburgo. Sergio De Caprio, da tutti conosciuto come Capitano Ultimo , scopre il volto e lancia la sua candidatura alle Europee nella lista di ... (quotidiano)

Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni, ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la campagna elettorale senza maschere per "Libertà",... (leggo)