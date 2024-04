Le elezioni Europee stanno creando caos nel Pd. Loredana Capone in Puglia, Chiara Gribaudo in Piemonte sono legate alla segreteria dei dem con l’ambizione di candidarsi nella circoscrizione ... (ildifforme)

Europee, caos Bari irrompe in lavoro su liste Pd: prossima settimana decisiva - Discussione aperta su 'panino': si fa strada l'ipotesi della segretaria candidata non in testa di lista, ma sotto in ordine alfabetico ...adnkronos

Da Riina alle Europee. Il Capitano Ultimo si toglie la maschera: "Questo è il mio volto" - L’ex carabiniere si libera dal passamontagna per la prima volta dopo 31 anni. La mafia ha giurato di ucciderlo. Correrà nella lista creata da Cateno De Luca.quotidiano

caos PD-M5S/ Il vantaggio di Conte su Elly per guidare il campo largo - Dopo il caso di Bari si tornerà a cercare un'alleanza tra Pd e M5s, ma finché c'è Schlein alla guida dei dem Conte avrà sempre un vantaggio ...ilsussidiario