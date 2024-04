Euro digitale | partenza in salita per il piano della BceMessaggi di posta e chiamate false | è pioggia di truffe

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 7 aprile 2024) La fase di preparazione è partita solo a novembre scorso, ma sull'già fioriscono le. A segnalarlo è la stessa Banca centralepea (Bce), responsabile del progetto, che con un comunicato ufficiale diffuso nei giorni scorsi ha messo in guardia i cittadini dell'zona contro la ricezione dielettronica e telefonate di sedicenti membri del personale dell'tower. "Se ricevi un'e-mail che sembra insolita, non cliccare su nessuno dei link che contiene, non aprire nessun allegato e non rispondere a inviti o campagne", si legge sul sito, chiarendo che qualsiasi richiesta di investimento sull'"è una truffa". Segui su affaritaliani.it