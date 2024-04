Etna | forte emissione cenere da Bocca nuova | nube alta 5 km

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Unadidal crateredella durata circa quattro minuti e che ha raggiunto una quota di 5 chilometri sul livello del mare, disperdendosi velocemente in atmosfera in direzione sud, è stata osservata sull'dall'Ingv di Catania alle 15.48. Dal punto di vista sismico, dalle 15:01 alle 15:10, è stata registrata una sequenza di circa sei eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali è stato registrato alle ore 15:10. L'attività non ha impattato sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene allo stato attuale, pur con alcune lievi fluttuazioni, nel livello medio. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, a una elevazione di circa ...