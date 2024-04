Esultanza Mancini | Antoniozzi Fratelli d’Italia | «Pessimo esempio»

L'attaccante della Lazio non fa nomi ma, quando gli viene chiesto cosa è successo in quel finale nervoso, chiarisce: "Ho visto un po' di caos... cose da derby". Poi censura il difensore della Roma ... (fanpage)

Juventus: i convocati di Allegri per la Fiorentina - Visualizzazioni: 1 Juventus: Massimiliano Allegri ha diramato i convocati per la sfida di stasera alle ore 21.00, valevole per la 31ª giornata di Serie A contro la Fiorentina . Il tecnico della Juvent ...calciostyle

Derby: Mancini e bandiera anti Lazio, indaga la procura Figc - La procura della Federcalcio ha aperto un'indagine dopo l'Esultanza con sfottò del difensore anche della Nazionale, ora rischia una ...sportmediaset.mediaset

Roma - Lazio, la Procura apre un'inchiesta sull'Esultanza di Mancini - Le polemiche post derby continuano a far discutere ed in particolar modo è caldo l'argomento riguardante l'Esultanza di Gianluca Mancini, autore del gol che ha deciso Roma-Lazio ...lalaziosiamonoi