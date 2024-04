Esame per il Tolentino | Convinti dei nostri mezzi

(Di domenica 7 aprile 2024)-Civitanovese, ci siamo. Oggi alle 16 al "Della Vittoria" va in scena uno dei derby più sentiti del campionato di Eccellenza della stagione. Tra le due formazioni ci sono 14 punti di differenza: i cremisi occupano l’ultimo posto che vale la salvezza diretta, con un confortante +6 nei confronti della Jesina, "impantanata" nella griglia dei play out. La Civitanovese è seconda a un punto dalla leader Montefano e in vantaggio di due lunghezze sul Chiesanuova. Per opposti obiettivi, quindi, la gara vale molto di più del blasone, pur sempre importante tra le file delle opposte tifoserie. "Il– dice il tecnico Matteo Possanzini (foto) – cercherà di fare la sua partita, con il proprio gioco. Siamo fiduciosi deie nelle ultime gare di campionato vogliamo raccogliere i punti della tranquillità ...

