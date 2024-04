Esame Carrarese per la Recanatese Shiba | È il momento di spingere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Il primo comandamento della decisiva gara odierna dovrà essere, per la, quello dell’attenzione che non dovrà mai venire meno, neanche per una frazione di secondo e dovrà riguardare tutti coloro che saranno chiamati in causa. Abbiamo già rimarcato come ladisponga di una delle difese meno perforate del girone, ma se i toscani occupano la terza posizione in classifica buona parte del merito va anche ad un reparto offensivo che, nell’undici titolare, potrebbe schierare Finotto, Panico e Capello, gente insomma che potenzialmente può concretizzare qualsiasi opportunità. Senza contare poi che in panchina dovrebbero accomodarsi Morosini (determinante nella salvezza dell’Ascoli qualche stagione fa) e Giannetti che ha, al suo attivo, parecchie reti anche in categoria superiore. Verissimo che, vista la precaria situazione di classifica, ...