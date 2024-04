Erosione in Maremma | le proteste | “Ripascimento inutile Ci giochiamo la carta delle barriere sommerse”

(Di domenica 7 aprile 2024) Grosseto, 7 aprile 2024 – Anche insi combatte contro l’. Lungo la costa, più o meno tutti i comuni sono alle prese in questo periodo con il fenomeno che ogni anno sottrae metri di spiaggia a bagnanti, concessioni, lettini e ombrelloni. Da Follonica a Capalbio si corre ai ripari con operazioni di, riportando cioè la sabbia dove le mareggiate invernali hanno assottigliato le spiagge. Ma se operazioni di questo tipo durano, nella miglioreipotesi, il tempo di una stagione, rendendo necessaria la spesa di altri milioni alla stagione successiva, in più casi la soluzione adottata sembra ormai quellasoffolte, scogliere artificiali sotto il livello dell’acqua il cui compito è proteggere la costa da moti e correnti. La Regione ha appena ...

Caos ripascimento, “abbandonata” altrove la sabbia di Viareggio destinata a Marina di Massa - Il Consorzio Balneari Massa: "Una decisione paradossale e incredibile. Si perdono tempo e risorse mentre la nostra costa è in grave emergenza. E che fine ha fatto il progetto del Genio Civile per la z ...lanazione

Ripascimento spiagge. In arrivo dalla Regione un milione di euro per la Maremma - Ripascimenti spiagge, 21 interventi in Toscana grazie a 3 milioni di finanziamento regionale di cui un milione per il litorale Maremmano. Per la provincia di Grosseto saranno quattro le aree interessa ...msn