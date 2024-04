Erano coscienti della frode | dai giudici | una bomba sulla famiglia Agnelli-Elkann

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) John, Lapo e Ginevrasapevano che la residenza in Svizzeranonna, Marella Caracciolo, era un tarocco. Lo scrivono idel tribunale del riesame di Torino che hanno così stroncato la linea difensiva dei tre fratellisecondo cui, incassata l'ereditànonna, non bisognava pagare la tassa di successione in quanto cittadina elvetica. Leggendo le oltre trenta pagine dell'ordinanza depositata ieri e con la quale i magistrati hanno respinto l'istanza di dissequestro dei telefonini ed iPad presentata dai nipoti dell'avvocato Gianni, si scopre infatti come essi fossero consapevoli che si stava commettendo una irregolarità. LA STRATEGIA - «La- annotano i- è stata verosimile oggetto di dolo in capo a tutti i ...