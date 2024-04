Enrico Papi torna al timone de La Pupa e il Secchione | poi lancia una frecciatina ai colleghi!

Manca ormai sempre meno alla data di debutto de La Pupa e il Secchione , il reality tornerà in onda in prima serata su Italia 1, da mercoledì 10 aprile 2024 . Alla conduzione ci sarà Enrico Papi , ... (anticipazionitv)

Enrico Papi a Verissimo con la figlia ha parlato del suo rapporto con la ragazza scherzando sul fatto di non sapere che è fidanzata e di non capire cosa si dice con il fratello in americano ... (superguidatv)