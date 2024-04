Emma ospite a sorpresa al concerto di Annalisa a Firenze | “Bellissimo finire nel vortice con te”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Una foto insieme per ricordare un momento indimenticabile. “È statonelcon te”. Lo scriveMarrone su Instagram per ringraziaredi averla scelta comeper ilal Nelson Mandela Forum di. Le due artiste hanno cantato insieme “Apnea”, la canzone portata daal Festival di Sanremo 2024. Gli ottomila fan presenti alla prima data del tour disono andati in delirio quandoè salita sul palco. Così come i social. Durante l’esibizione delle due cantanti su Instagram e su X sono spuntati una miriade di post sull’inaspettato duetto. “Non ci voglio credere, siete ...