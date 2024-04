Elvis e Priscilla | Austin Butler vs Jacob Elordi | chi è il miglior Re del Rock’n’Roll?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 aprile 2024)di Baz Luhrmann arriva su Netflix, mentredi Sofia Coppola è al cinema. Non solo due punti di vista diversi suPresley ma anche due interpretazioni, quella die di. Le mettiamo a confronto per capire chi secondo noi ha fatto meglio. Dopo l'attesa, il chiacchiericcio, il successo dell'uscita in sala e i premi vinti,il film di Baz Luhrmann arriva su Netflix pronto a conquistare nuovi fan, proprio come fece il Re del Rock'n'Roll negli anni '60-'70 con la sua voce e le sue movenze. Neanche a farlo apposta (o forse la piattaforma streaming la sa lunga ancora una volta) parallelamente in queste settimane nei cinema italiani è approdatodi Sofia Coppola, vincitore alla Mostra di ...