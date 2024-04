Elogio degli attori in carne e ossa nei film di Godzilla e King Kong

(Di domenica 7 aprile 2024) In un nuovocon mostri gigantihanno unito le forze per salvare ancora una volta i botteghini di tutto il mondo. Oltretutto, lo scimmione più famoso del grande schermo è salito sul trono, a discapito di un altro pretendente, il Ghostbusters uscito quest'anno che ce la mette tutta per sembrare epico, senza riuscirci. A leggere le recensioni di— il nuovo impero, si direbbe che i due titani siano riusciti nell'impresa, senza il minimo aiuto da parte dei gracili umani che fuggono, sempre meno, dalle loro zampe mentre cercano di catturarli. «Gli umani delsono piuttosto noiosi, più deboli e incolori che mai», ha sentenziato Alissa Wilkinson sul New York Times. «In questigliumani ...

Non parla di Sanremo, non parla di politica, non parla di Geolier, non vuole titolo provocatori, ma il Maestro Riccardo Muti , orgoglio nazionale della musica classica, parla volentieri di cosa ... (secoloditalia)

In Grecia passano il matrimonio civile e l'adozione per le coppie omosessuali. Una svolta voluta dal primo ministro conservatore, nonostante la profonda spaccatura del suo partito, le veementi ... (huffingtonpost)

Antico teatro greco di Eraclea Minoa: l’Ordine degli architetti elogia l’Ente Parco - “Questo Parco è un’eccellenza del nostro territorio”. Con queste parole il presidente del Consiglio dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, riconosce il grande lavoro svolto dall’Ente Parco Val ...scrivolibero

"Non si può dir no a Siena". Bartoletti nella Chiocciola con l’Elogio degli oratori - L’incontro con il giornalista-scrittore per il premio di ’Parole in cammino’ "Non eravamo ricchi come negli altri Paesi, ma avevamo la creatività".lanazione